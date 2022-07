Landtagswahl und Marmolata-Unglück: „Tirol Live" heute ab 18 Uhr auf TT.com

Diese Woche findet die letzte Landtagssitzung dieser Regierungsperiode statt, am 25. September wird ein neues Landesparlament gewählt. Am Samstag fiel die letzte Personalentscheidung, was die SpitzenkandidatInnen der einzelnen Parteien betrifft: Dominik Oberhofer führt die NEOS in die Landtagswahl, für die Liste Fritz wird es nun schon zum dritten Mal Andrea Haselwanter-Schneider sein. Beide sind heute Gäste bei „Tirol Live“, dem Fernsehformat der Tiroler Tageszeitung.