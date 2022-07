Franziskus schließt baldigen Rücktritt aus: "Nie in Sinn gekommen"

Vatikanstadt, Rom – Papst Franziskus weist Spekulationen über einen baldigen Rücktritt von sich. "Das ist mir nie in den Sinn gekommen", sagte das 85-jährige Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche in einem am Montag veröffentlichten Interview der Nachrichtenagentur Reuters auf die Frage, ob eine Reihe von Ereignissen Ende August den Auftakt für die bevorstehende Ankündigung seines Rücktritts bilden könnte.

"All diese Zufälle ließen einige denken, dass die gleiche 'Liturgie' stattfinden würde", sagte Franziskus und lachte. "Aber das ist mir nie in den Sinn gekommen. Für den Moment nein, für den Moment, nein. Wirklich." Franziskus wiederholte seine oft geäußerte Position, wonach er eines Tages zurücktreten könnte anstatt auf Lebenszeit sein Amt zu bekleiden – sollte es seine Gesundheit ihm unmöglich machen, die Kirche zu leiten. Auf die Frage, wann dies der Fall sein könnte, sagte er: "Wir wissen es nicht. Gott wird es sagen."

In dem exklusiven Interview in seiner Residenz im Vatikan dementierte Franziskus auch Gerüchte, wonach er an Krebs erkrankt sein soll. Er scherzte, dass seine Ärzte "mir nichts davon gesagt haben". Die Spekulationen bezeichnete der Papst lachend als vatikanisches "Hofgeschwätz". Die Gerüchte über eine Krebserkrankungen waren aufgetaucht, nachdem er sich einer Operation unterzogen hatte, um einen Teil seines Dickdarms zu entfernen, der an Divertikulitis litt - einer bei älteren Menschen häufigen Erkrankung. "Die Operation war ein großer Erfolg", sagte der Papst.