Mord an Crime-Reporter de Vries: Angeblicher Hintermann gefasst

Zwei mutmaßliche Täter waren kurz nach der Tat festgenommen worden. Ihnen droht lebenslange Haft. Das Urteil soll am 14. Juli verkündet werden.

Amsterdam – Im Mordfall des niederländischen Crime-Reporters Peter R. de Vries haben Ermittler einen möglichen Hintermann gefasst. Dabei soll es um einen 26 Jahre alten Polen handeln, wie die Amsterdamer Tageszeitung Het Parool am Montag berichtete. Die Staatsanwaltschaft bestätigte gegenüber Reportern die Festnahme. Es ist der dritte Verdächtige in dem Fall. De Vries war im Juli 2021 mitten in Amsterdam erschossen worden, er war 64 Jahre alt.