Experten: Klimaerwärmung ist größte Bedrohung für Korallenriffe

Das Korallensterben am Great Barrier Reef vor der Küste Australiens.

Bremen – Zum Start der 15. Weltkorallenriff-Konferenz in Bremen hat Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) vor einem Verlust der besonderen Ökosysteme gewarnt. Bei der Eröffnung am Montag sagte die Ministerin, sie erwarte aus der Wissenschaft klare Forderungen an die Politik, damit diese verbindliche Beschlüsse zu Schutzmaßnahmen fassen könne.