RaiPay – Bezahlen mit jedem Android Smartphone

Mit RaiPay lassen sich Debit- und Raiffeisen-Kreditkarten digitalisieren und in der Wallet, einer digitalen Geldbörse am Handy, aufbewahren. Sie wecken nur das Display auf und halten das Smartphone an das Kassen-Terminal. Als Sicherheitsvorkehrung ist bei einem Betrag über 50€ eine Freigabe mit Ihrer RaiPay PIN oder mit Fingerprint/FaceID erforderlich.