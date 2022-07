Mit dem ÖAMTC in die Ferien

Das ÖAMTC Reise-Infoset bietet übersichtliche Faltkarten für die meisten Länder der Welt. © ÖAMTC

Unter www.oeamtc.at/reiseservice finden Clubmitglieder alle Angebote und kostenlose Online-Services wie den ÖAMTC Routenplaner, die ÖAMTC Länder-Info, die ÖAMTC Reise-Checkliste und die ÖAMTC App Meine Reise.

Mitglieder erhalten außerdem an jedem Stützpunkt mit dem ÖAMTC Reise-Infoset gratis Faltkarten für ihr jeweiliges Reiseziel und auf Wunsch auch eine persönliche Reiseberatung.

Online bietet der Club darüber hinaus seit Ausbruch der Pandemie mit dem ÖAMTC Urlaubsservice aktuelle covidbedingte Reise-Infos, von Ein- und Rückreisebestimmungen bis hin zu Infos über weitere Maßnahmen in Österreich und ganz Europa.

Die perfekte Urlaubsplanung mit dem ÖAMTC Reise-Service für entspannte Ferien. © ÖAMTC

„Meine Reise“ App – immer und überall gut unterwegs: In der ÖAMTC App „Meine Reise“ finden sich umfassende und auf den eigenen Urlaub zugeschnittene Infos, wie beispielsweise landesspezifische Bestimmungen, Kartenmaterial und Nahverkehrspläne, Sehenswürdigkeiten mit Eintrittspreisen und Öffnungszeiten und vielem mehr. Weitere nützliche Funktionen, wie die Reise-Checkliste, die Reisekassa oder der Audio-Sprachführer, unterstützen sowohl bei der Urlaubsvorbereitung als auch vor Ort. Auch aktuelle Coronavirus-Reiseinfos sind in der App verfügbar. Sie ist offline nutzbar und kostenlos für iOS und Android.

In der ÖAMTC Reise-App finden sich speziell zugeschnittene Infos und Tipps für den Urlaub. © ÖAMTC

An alles gedacht mit der Reise-Checkliste: Die ÖAMTC Reise-Checkliste ist eine Online-Packliste, die sich dem jeweiligen Urlaub anpasst und quasi mitdenkt. Ob Campingtrip an die Adria, Aktivurlaub in Österreich oder Flugreise in weit entfernte Ziele: Beim Kofferpacken ist auf die Reise-Checkliste Verlass. Sie berücksichtigt, wie, wohin und mit wem verreist wird, und erinnert an wichtige Aufgaben.

Ist die Liste einmal erstellt, lässt sie sich mit Freunden und Familie teilen und kann so gemeinsam bearbeitet werden. Dadurch wissen alle an der Reise Teilnehmenden jederzeit, wer sich um was kümmert oder wer was mitnimmt. Besonders Eilige können auch eine der fertigen Packlisten für Badeurlaub, Radreise, Campingtrip, Wanderausflug, Wellness-Aufenthalt und mehr nutzen.

Länder-Info: die ganze Welt auf einen Klick: Wo auch immer die nächste Reise hinführt – die ÖAMTC Länder-Info bietet umfassende zuverlässige Reise-Infos zu allen Ländern der Welt. Dazu zählen Verkehrsregeln und Mautbestimmungen, notwendige Personal- und Kfz-Dokumente sowie Infos zu Sehenswürdigkeiten und Nahverkehrspläne für die schönsten Städte und Regionen Europas.

Der ÖAMTC Routenplaner bietet auch Radtouren innerhalb Österreichs an. © ÖAMTC

Der Routenplaner macht den Weg zum Ziel: Der ÖAMTC Routenplaner bietet ab sofort nicht nur Routenplanung inklusive Mautberechnung für Pkw, Wohnmobil oder Gespann für Europa und Nordamerika, sondern auch für Fahrrad, Öffis, Park + Ride, Bike + Ride und Fußwege innerhalb Österreichs. Darüber hinaus werden im Routenplaner informative Punkte entlang der Strecke angezeigt, wie aktuelle Verkehrsinfos, Umwelt- und City-Maut-Zonen, Campingplätze und vieles mehr. Je nach gewähltem Verkehrsmittel gibt es auch viele weitere hilfreiche Tipps.

Gut versichert in den Urlaub: Damit ÖAMTC Mitglieder beruhigt verreisen können, hat der ÖAMTC Club genau für diese Zeit maßgeschneiderte Versicherungen*:

• Reisevollkaskoversicherung für mehr- und einspurige Fahrzeuge

• Gepäck- und Stornoschutz

• Weltschutz

• Weltreisekrankenschutz als ideale Ergänzung zum Schutzbrief

Schutzbrief: Der ÖAMTC-Schutzbrief ist für Clubmitglieder ein unverzichtbarer Reise-Begleiter, denn er schützt nicht nur das Mitglied selbst, sondern auch dessen Partner im gemeinsamen Haushalt und die gemeinsamen Kinder (bis Ende jenes Kalenderjahres, in dem sie 19 Jahre alt werden). Gültig in Österreich, in der Russischen Föderation, in allen Ländern Europas, in den außereuropäischen Mittelmeer-Anrainer-Staaten, auf allen Mittelmeer-Inseln, auf den Kanaren, den Azoren und auf Madeira.

Aktuelle covidbedingte Reise-Infos: Das Wichtigste zu Ein- und Rückreisebestimmungen für Österreich und Europa aufgrund der Corona-Pandemie findet man – tagesaktuell recherchiert – online im ÖAMTC Urlaubsservice.