Klein-Lkw stieß bei See gegen Schaufel eines Radladers: Lenker verletzt

See – Auf der Paznauntalstraße kam es Montagfrüh zu einem Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen. Gegen 6.15 Uhr war ein 51-Jähriger mit einem Klein-Lkw in Richtung Kappl unterwegs. Hinter ihm fuhr ein 45-Jähriger ebenfalls mit einem Transporter. Bei See bog vor ihnen ein Radlader aus einer Pannenbucht in die Paznauntalstraße ein.