Felssturz in Osttirol: 20.000 Kubikmeter Material landete in Isel, Lage derzeit stabil

Virgen, Prägraten – Am Montagnachmittag ereignete sich ein Felssturz zwischen Virgen und Prägraten. Rund 20.000 Kubikmeter Steine und Geröll landeten in der Isel, teilte das Land am Abend mit. Es entstanden keine Personen- oder Sachschäden.

Die Abbruchstelle steht unter Beobachtung. Nach derzeitigem Kenntnisstand gab es in der Nacht keine weiteren Abbrüche. „Die Lage war stabil", hieß es am Dienstagvormittag in einer Aussendung. Als Vorsorgemaßnahme werden derzeit Vermessungsspiegel gesetzt, sodass am Nachmittag mit der Vermessung begonnen werden kann. Erste Ergebnisse werden in den nächsten Tagen erwartet.