Ukraine-Wiederaufbaukonferenz in Lugano geht zu Ende

Im Schweizerischen Lugano geht am Dienstag die zweitägige Ukraine-Wiederaufbaukonferenz zu Ende. Von österreichischer Seite nimmt Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) daran teil. Ziel der Konferenz ist es, einen umfassenden und systematischen Plan zum Wiederaufbau der kriegsgebeutelten Ukraine auszuarbeiten, einen Plan zur Aufbietung und zum Einsatz weiterer Geldmittel.

Ursprünglich sollte die Konferenz als fünfte, jährliche Ukraine-Reformkonferenz stattfinden. Die Ukraine sollte dabei mit ihren westlichen Partnern Reformen Richtung Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Marktwirtschaft erörtern. Der am 24. Februar begonnene Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine hat zu einer völligen Neuausrichtung und Umbenennung der Konferenz geführt.

Eine klassische Geberkonferenz ist Lugano nicht. Am Dienstag wollen die Vertreter der knapp 40 teilnehmenden Länder aber bekannt geben, wozu sie zur weiteren Unterstützung der Ukraine bereit sind. Außerdem findet eine Abschlussplenarsitzung statt. Eigentlich wollte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj anreisen und gemeinsam mit dem Schweizer Bundespräsidenten Ignazio Cassis den Konferenzvorsitz führen. Angesichts des Krieges trat Selenskyj am Montag lediglich per Videoschaltung in Erscheinung - mit einem flammenden Appell: Es sei die "gemeinsame Aufgabe der gesamten demokratischen Welt", die Ukraine wieder aufzubauen, sagte er.

Sein Ministerpräsident Denys Schmyhal ist aber ebenso nach Lugano gekommen wie Außenminister Dmytro Kuleba - an der Spitze einer großen ukrainischen Delegation. Schmyhal präsentierte am Montag den rund 1.000 Konferenzteilnehmer einen Hunderte Seiten dicken Vorschlag für den Wiederaufbau. Die Ukraine hofft nicht nur auf Geld, sondern auch auf Expertise für "smarte Städte". Einzelne Länder sollten sich in einzelnen Regionen engagieren und dort den Wiederaufbau nach modernsten Standards voranbringen.

Dabei will die ukrainische Regierung den Wiederaufbau ihres kriegszerstörten Landes zu einem großen Teil mit russischem Geld finanzieren. Nötig seien nach Schätzungen insgesamt mindestens 750 Milliarden Dollar (knapp 720 Milliarden Euro), sagte Schmyhal. Herangezogen werden sollten auch die rund 300 bis 500 Milliarden Dollar Vermögenswerte des russischen Staates und von Oligarchen, die weltweit eingefroren seien. Sein Land habe schon Infrastruktur im Wert von 100 Milliarden Dollar verloren. Juristen betonen freilich, wie schwierig es ist, eingefrorene Vermögenswerte zu konfiszieren und auszugeben. Nötig wären unter Umständen Urteile vor internationalen Gerichten. Oligarchen müsste eine direkte Verantwortung für Beiträge zum Kriegsgeschehen nachgewiesen werden.

Der Premier appellierte an Partnerländer, die dringendsten Reparaturen trotz Kämpfen sofort in Angriff zu nehmen, etwa Wasserversorgung und Brücken.

Auch rund 15 internationale Organisationen sind bei der Konferenz vertreten. Die Vereinten Nationen appellierten am Montag allen voran an die Solidarität der Weltgemeinschaft, um die verheerenden Folgen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine zu meistern.

Die Europäische Investitionsbank (EIB) will ein ähnliches Hilfsprogramm wie schon in der Coronakrise auflegen. Es sieht einen EU-Ukraine Gateway Trust Fund (E-U GTF) vor, für den von EU-Ländern und aus dem EU-Haushalt zunächst 20 Milliarden Euro in Form von Zuschüssen, Darlehen und Garantien bereitgestellt werden sollen, geht aus einem von der Nachrichtenagentur Reuters eingesehenen Dokument hervor.

Mit Hilfe privater Investoren sollen dann bis zu 100 Milliarden Euro mobilisiert werden, was etwa der Hälfte des unmittelbaren Bedarfs der Ukraine entspreche. Das Geld solle vor allem für den Wiederaufbau der Infrastruktur wie Brücken, der Wasser- und Energieversorgung aber auch der Telekommunikationsnetze verwendet werden. Die EU-Kommission und die EU-Staaten müssen ihm noch zustimmen. Im Gegenzug für Zusagen dürfte die Ukraine in dem internationalen Rahmen mit Forderungen nach weiteren Reformen, insbesondere bei der Korruptionsbekämpfung, konfrontiert werden.

Die Europäische Union werde die Ukraine unterstützen, bekräftigte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. "Europa hat eine besondere Verantwortung und ein strategisches Interesse daran, die Ukraine auf diesem Weg zu begleiten", sagte sie.

Laut dem Bundeskanzleramt hat Österreich für die Ukraine und vom Flüchtlingsstrom betroffene Nachbarländer bisher mehr als 80 Millionen Euro an Unterstützung bereitgestellt. Aus Sicht der teilnehmenden Europaministerin Edtstadler soll die Konferenz durch hochrangige Präsenz auf Ministerebene vor allem "ein weitere Zeichen der Solidarität" für Kiew sein. Weitere Zusagen von österreichischer Seite will Edtstadler in Lugano nicht machen.

Für die Ukraine sei es auch "psychologisch wichtig", einen "Plan für danach" zu haben, "wie man zu einem funktionierenden Staatswesen, einer funktionierenden Infrastruktur und Wirtschaften kommen kann", denn "in einem unmittelbaren Kriegsgebiet kann man keinen Wiederaufbau machen", sagte die Ministerin gegenüber der APA.

Zugleich forderte Edtstadler einen Mechanismus der Europäischen Union, damit Entwicklungsgelder nicht in der Ukraine "versickern". Sie regte beispielsweise eine "Agentur, Sondergesandte vor Ort oder Partnerschaften auf Bezirksebene" an. "Das Geld muss dort ankommen, wo es hingehört", betonte sie.