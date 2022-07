Alle Ziele realisiert: Lebensspur Lech ist fertig gezogen

Füssens Tourismusdirektor Stefan Fredlmeier und der Geschäftsführer von Lechtal Tourismus, Michael Kohler, ziehen zufrieden Bilanz. „Einer unserer Schwerpunkte ist die zeitgemäße Umsetzung des Kneipp’schen Naturheilverfahrens. Es war also naheliegend, bei unseren Nachbarn nachzufragen, wer ähnliche Ambitionen hat. Da uns der Lech nicht nur geografisch verbindet, war Kneipp als gemeinsame Klammer schnell gefunden“, erinnert sich Fredlmeier und Kohler fügt hinzu: „Schon der Lechweg hat gezeigt, dass es sich lohnt, an einem Strang zu ziehen. Und als wir 2015 die Gelegenheit bekamen, uns auch im gesundheitstouristischen Bereich weiterzuentwickeln, haben wir die Chance genützt.“

Aber auch im Lechtal ist einiges passiert. Erst vor knapp zwei Wochen wurde der Vitalweg in Holzgau als letzter Baustein des Interreg-Projektes eröffnet. Auf ein Konzept ist Kohler aber besonders stolz: die „Auszeitdörfer“. „Im Prinzip handelt es sich dabei nur um vier Kleinstgemeinden in den Talschlüssen des Lechtals“, erklärt Kohler. Produktentwicklung bedeute vor allem Kreativität – und so habe man aus der Not eine Tugend gemacht und die „Auszeitdörfer“ ins Leben gerufen. Kohler: „Mit ihrem Anspruch auf Kneipps ‚Innere Ordnung‘ sprechen sie mittlerweile gestresste Manager ebenso an wie Paare, die einen romantischen Rückzugsort suchen, oder Aktivurlauber. Hierbei war uns vor allem wichtig, die Dörfer nicht mit Highlights zuzupflastern und zu inszenieren. Vielmehr wollten wir den Bergdorfcharakter, die Ruhe, das Fehlen großer Hotelanlagen hervorheben. Es galt zu vermitteln, dass es ein Privileg ist, dort zu leben oder Urlaub zu machen.“