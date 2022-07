Junge Feuerwehrler im Wettbewerb: Bestens gerüstet für kommende Einsätze

Den Landessieg konnte die Feuerwehrjugend Volders erringen. Die besten Teams matchten sich außerdem im so genannten „Tirol-Cup“. Hier war das Team aus Pettneu siegreich. Neben dem Wettbewerb wurde für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einiges geboten. So verbrachten die Jugendlichen das Wochenende in mitgebrachten Zelten, wobei aber am Freitag wegen Regenwetter ein Ausweichen auf Sporthalle und Volksschule notwendig war.