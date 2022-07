Anklage erhoben: Mordprozess um Tod von Freundin (28) in Innsbruck

Innsbruck – An einem Novembermorgen rief ein 34-Jähriger die Rettung in die Innsbrucker Amraser Straße. Die Einsatzkräfte fanden darauf im Bett des Paars eine schwerverletzte 28-Jährige. Insbesondere der Gesichtsbereich der Frau wies auf massive Gewalteinwirkungen hin. So sehr, dass die Rettung gleich die Polizei angerufen hatte. Der 34-Jährige wurde noch in der Wohnung festgenommen, die 28-Jährige verstarb am nächsten Tag in der Klinik. Einen Tag später, am 26. November, kam es zur Obduktion.