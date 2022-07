Mordprozess um Tod von 28-Jähriger in Innsbruck: Freund (35) ab heute vor Gericht

Das Innsbrucker Landesgericht. © thomas böhm

Innsbruck – Ein 35-Jähriger muss sich heute, Donnerstag, am Landesgericht Innsbruck wegen des Verdachts des Mordes an seiner 28-jährigen Lebensgefährtin verantworten. Der Angeklagte soll die Frau Ende November vergangenen Jahres in einer Wohnung in Innsbruck mit unzähligen, massiven Faustschlägen und Fußtritten gegen Kopf und Körper schwerst verletzt haben. Zudem soll er laut Anklage ihren Kopf gegen eine „glatte Oberfläche" geschleudert haben.

Das Opfer erlitt dabei derart massive Verletzungen, dass sie am folgenden Tag in der Innsbrucker Klinik daran verstarb. Der Beschuldigte hatte die Tat bisher abgestritten, die Frau sei aus dem Bett gefallen bzw. gestürzt, gab er unter anderem an. Sollten die Geschworenen nächsten Donnerstag den angeklagten Vorfall als Femizid bewerten, drohen dem 35-Jährigen 20 Jahre oder bis zu lebenslange Haft.

Rückblick: An einem Novembermorgen rief ein damals 34-Jähriger die Rettung in die Innsbrucker Amraser Straße. Die Einsatzkräfte fanden darauf im Bett des Paars eine schwerverletzte 28-Jährige. Insbesondere der Gesichtsbereich der Frau wies auf massive Gewalteinwirkungen hin. So sehr, dass die Rettung gleich die Polizei angerufen hatte. Der 34-Jährige wurde noch in der Wohnung festgenommen, die 28-Jährige verstarb am nächsten Tag in der Klinik. Einen Tag später, am 26. November, kam es zur Obduktion.

Heftiger Streit am frühen Morgen

Staatsanwalt Hansjörg Mayr auf Anfrage der TT: „Dem Angeklagten wird vorgeworfen, seine Lebensgefährtin vorsätzlich getötet zu haben, indem er ihr unzählige massive Faustschläge und Fußtritte gegen den Kopf, das Gesicht, den Rumpf und die oberen Gliedmaßen versetzte und ihren Kopf gegen eine glatte Oberfläche schleuderte, wodurch sie massive Schädelverletzungen erlitt und daran letztlich verstarb.“

Laut den Ermittlungen des Landeskriminalamtes kam es zwischen dem Paar in den frühen Morgenstunden zu einem heftigen Streit. Nach der anklagegegenständlichen Beweislage, insbesondere aufgrund der Auffindungssituation des Opfers und der gerichtsmedizinischen Untersuchungen, geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass die Frau im Zuge der Schläge zu Sturz kam und sie mit ihrem Kopf auf einer harten Oberfläche aufschlug. Darauf blieb die 28-Jährige reglos und ohne Bewusstsein liegen.

Staatsanwalt Mayr: „Der Angeklagte rief erst um 07.02 Uhr den Notruf an. Er gab gegenüber den Rettungskräften an, er habe selbst versucht, das Opfer zu reanimieren und dass seine Freundin gesundheitliche Probleme gehabt habe, aus dem Bett gefallen sei und aufgehört habe zu atmen. Er wisse nicht, warum das passiert sei.“