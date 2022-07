Debatte um Lehrlinge in Schwaz: „Ein Geldregen löst nicht das Problem“

Im Schwazer Gemeinderat gehen die Wogen hoch, wenn es darum geht, wie man am besten Lehrlinge honoriert und Lehrplätze attraktiviert. (Symbolbild)

Schwaz – Wie man Anreize für eine Lehre schafft und Lehrlinge wertschätzt, sorgte in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Schwaz für eine hitzige Debatte. Der Antrag von Team Lintner (VP) zu einer 1000-€-Förderung für gute und sehr gute Lehrabschlüsse wurde zurück in die Ausschüsse verwiesen. Die anderen Fraktionen wollten weiter beraten und keine „Schnellschüsse“ beschließen – die TT berichtete.