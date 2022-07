Die Millionenfrage, die sich alle stellen: Antrag für Wahlkampfkostenlimit gescheitert

Abzuarbeiten gelte es einiges, so die beiden Koalitionäre im – vielleicht nicht letzten – Paarlauf, schmunzelten Wolf und Mair. An Beschlüssen stünde die Freigabe der Pflege-Millionen (je 22 Mio. Euro für 2022 und 2023), die Leerstandsabgabe und mehr an. Nicht so die punktuelle Novelle des U-Ausschussgesetzes. Das wolle die Opposition nicht, schüttelten die Koalitionäre den Kopf.