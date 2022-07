Schallenberg und Karner in der Türkei: Normale Freunde in Ankara

Schallenberg kommt nach freundlichen Einleitungsworten schnell auf den Krieg in der Ukraine zu sprechen. Die Türkei sieht er dabei in einer „Scharnier-Situation“. Die Sanktionen gegen Russland unterstützt das Land nicht. Zuletzt haben türkische Behörden aber einen russischen Frachter festgesetzt, der mutmaßlich gestohlenes Getreide aus dem Kriegsgebiet transportierte. Die Türkei bietet sich auch als Ort für Verhandlungen an.

Ein konkretes Ergebnis des Treffens in Ankara ist eine engere Zusammenarbeit zwischen den Innenministern. Wichtigstes Thema dabei ist die Migration. In dem 83-Millionen-Einwohner-Staat Türkei leben rund 5 Millionen Migranten. 3,7 Millionen stammen aus Syrien, 500.000 aus Afghanistan.

Neun von zehn Flüchtlingen, die in Österreich um Asyl ansuchen, waren zuvor in der Türkei. „Diese Migranten waren schon recht lange davor in der Türkei“, berichtet Gerald Tatzgern, im Innenministerium zuständig für die Bekämpfung der Schlepperei. Sie haben meist schon längere Aufenthalte in einem Balkanstaat hinter sich.