Die Ukraine verspricht eine Gegenoffensive

Kiew – Berichte über das Kriegsgeschehen sind stets mit großer Vorsicht aufzunehmen, und auch die Experten sind sich in ihren Einschätzungen nicht einig. Es spricht aber viel dafür, dass sich der Kriegsverlauf in der Ukraine in den vergangenen Wochen zugunsten von Russland gedreht hat. Bis zum Herbst soll sich das wieder ändern, behauptet zumindest die Ukraine.

Die an Feuerkraft weit unterlegenen Ukrainer können den Vormarsch unter diesen Umständen anscheinend nur verzögern. Am Ende marschieren die russischen Truppen in weitgehend zerstörte und entvölkerte Städte ein – was die Kreml-Propaganda dann als „Befreiung“ feiert.