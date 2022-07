Tirols Leichtathletik feiert Jubiläum und seine Meister

Innsbruck – Tirols Leichtathletik ist dieser Tage an mehreren Schauplätzen im Einsatz: Nach der österreichischen Meisterschaft vergangene Woche (7 Medaillen) und den Landes-Titelkämpfen am Wochenende starten drei heimische Sportler ab heute bei der U18-Leichtathletik-Europameisterschaft in Jerusalem (ISR). Einzig die verletzte Siebenkämpferin Madeleine Huber (TU Raika Schwaz) muss auf den Vergleich mit Ausnahmekönnern aus 47 Nationen verzichten. Stabhochspringerin Magdalena Rauter (ATSV Innsbruck) ist als Nummer 7 der Setzliste ein Top-Ten-Platz zuzutrauen, für Barnaby Sellers (2000 m Hindernis) und David Smith (beide TS Innsbruck/110 m Hürden) hängen die Trauben hingegen hoch.

Der Tiroler Verband indes will seine Tradition aufleben lassen, die 100. Tiroler Meisterschaften am vergangenen Wochenende stellten einen willkommenen Anlass dar. Wer sich ein Bild von den Anfängen des Sports machen will, kann sich dieser Tage in der Innsbrucker WUB-Halle auf eine fotografische Zeitreise begeben (freier Eintritt).