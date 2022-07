Trockenheit im Seewinkel: Der Neusiedler See wird immer seichter

Neusiedl am See – Im Schlamm stecken gebliebene Fähren und Schilder mit der Aufschrift "niedriger Wasserstand", die die Badegäste davon abhalten sollen, hineinzuspringen: Der Neusiedler See ist derzeit seicht wie schon lange nicht. Mit 115,09 Meter über Adria liegt der Wasserstand nur noch vier Zentimeter über dem historisch tiefsten Wert – seit Aufzeichnungsbeginn 1965 – im September 2003, sagte Christian Sailer vom Hauptreferat Wasserwirtschaft des Landes Burgenland.