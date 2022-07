Regierung berät zu Gasversorgung, E-Control sieht keinen Grund für Alarmstufe

"Ich denke, dass im Augenblick auf Basis der vorliegenden Informationen und des Lagebildes, das wir vor uns haben, nämlich dass über 300 Gigawatt Stunden täglich in die Speicher hineinkommen, aus meiner Sicht jetzt einmal, für heute keine Veranlassung besteht, eine solche Alarmstufe auszurufen", so Urbantschitsch.

Auch die OMV bestätigt, dass zuletzt etwas mehr Gas ins Land gekommen ist. "Die Gasliefersituation hat sich etwas verbessert: Die Reduktion liegt nun bei rund 40 Prozent", sagte ein OMV-Sprecher am Dienstag laut Reuters. In den vergangenen Wochen kam etwa nur halb soviel Gas von Russland nach Österreich wie üblich. Der Wiener Öl-und Gas-Konzern OMV hatte die geringeren Mengen zuletzt mit Zukäufen am Spotmarkt kompensiert.

Auch etwa die italienische Regierung will in Hinblick auf den Winter ihre Gasspeicher stärker füllen, nachdem der Energiekonzern Eni in den vergangenen Tagen sinkende Gaslieferungen aus Russland beklagt hat. So plant das Kabinett um Premier Mario Draghi, das Gasspeichersystem des Landes bis November auf mindestens 90 Prozent seiner Kapazität zu füllen, was einem EU-weiten Ziel entspricht.