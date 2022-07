300.000 Formel-1-Fans in Spielberg: Polizei rät zu früher Anreise

Die Verstappen-Anhänger werden größtenteils bereits am Mittwoch und Donnerstag mit Wohnwagen in Spielberg eintreffen. © Charles Coates via www.imago-images.de

Spielberg – Da es heuer Freitag bis Sonntag zusammengerechnet um die 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sein werden, bitten Polizei und Veranstalter besonders um die Nutzung von Bus, Bahn und Bike. Wer mit dem Auto anreist, musst sich auf Wartezeiten vor allem bei den Parkplätzen einstellen.

Los geht es bereits am Donnerstagnachmittag mit dem Pit Lane Walk. Da ist die Anzahl der zugelassenen Fans aber überschaubar und daher sollten sich die Staus in Grenzen halten. Allerdings reisen sowohl am Mittwoch als auch am Donnerstag bereits viele Campinggäste an, was wiederum zu mehr Verkehr führen wird. Die Renn-Action beginnt am Freitag mit den Trainings der Formel 3 und Formel 2 sowie dem ersten Freien Training der Formel 1 und dem Qualifying für das Sprintrennen am Samstag. Am Abend werden auch die Boliden des Porsche Supercups zu sehen sein.

Als Rahmenprogramm stehen die Red Bull Driftbrothers jeweils am Freitag und am Samstag zu Mittag am Plan. Neben den Rennserien wird am Samstag auch das Warm-up für die „Legends Parade" mit legendären Boliden aus fünf Jahrzehnten Formel 1 zu sehen sein. Die Parade selbst ist am Sonntag vor der Fahrerparade der Formel 1 eingeplant. Am Sonntag können die Fans die Rennfahrer nach coronabedingter Pause auch wieder live am „Styrian Green Carpet" sehen. Die Flying Bulls werden traditionell noch vor dem Formel 1-Rennstart ebenfalls ihre Bühne in der Luft erhalten.

Erstmals überregionale Shuttlebusse im Einsatz

Wegen des Sprintrennens am Samstag werden auch am Tag vor dem Grand Prix schon sehr viele Fans am Ring erwartet. Stau ist daher vorprogrammiert: Die Einsatzkräfte empfehlen allen sehr früh die Ankunft einzuplanen. Erstmals werden auch überregionale Shuttles angeboten, die neben der Steiermark auch von Wien oder Kärnten aus ins Murtal fahren. Manche der rund 170 Einstiegsstellen sind gar im Burgenland oder in Salzburg zu finden. Regionale Shuttles fahren von den Bahnhöfen in Knittelfeld und Judenburg oder auch von der Therme Fohnsdorf aus zum Ring. Die ÖBB bieten Züge bis zum Bahnhof Knittelfeld an.

Eine der staufreisten Möglichkeiten, um an den Ring zu kommen, ist das Fahrrad: Autofahrer mit ihren Rädern im Gepäck können bei der Therme Fohnsdorf parken und von dort dem beschilderten Radweg folgen. Die Strecke ist weniger als neun Kilometer lang und kann auch für ungeübte Radfahrer binnen 30 Minuten geschafft werden. Um zur Therme zu kommen, wird die Abfahrt Judenburg Ost von der Murtal Schnellstraße (S36) empfohlen. Autofahrer müssen bei der Anfahrt ins Murtal beim Knoten St. Michael mit Stau rechnen, da dort eine Baustelle ist.