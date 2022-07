2,68 Promille: 27-Jährige baute in Traiskirchen mit Auto Unfall

Traiskirchen – Mit 2,68 Promille Alkohol im Blut hat eine 27-jährige Frau aus dem Bezirk Baden am frühen Dienstagnachmittag in Traiskirchen (Bezirk Baden) einen Unfall gebaut. Die Frau war laut Polizei kurz nach 13.30 auf der Badener Straße in Richtung Guntramsdorf unterwegs und dürfte rechts von der Fahrbahn abgekommen sein. Der Wagen prallte frontal gegen einen geparkten Pkw, der dadurch in ein weiteres geparktes Fahrzeug geschoben wurde.