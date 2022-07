Britischer Premierminister Johnson tritt als Parteichef zurück

London – Der britische Premierminister Boris Johnson ist als Chef seiner Konservativen Partei zurückgetreten. Er wolle aber als Regierungschef weitermachen, bis ein Nachfolger gewählt ist, sagte Johnson am Donnerstag in London. Er selbst wurde vor knapp drei Jahren von seiner Partei ins Amt gewählt.

Johnson geriet in den vergangenen Tagen massiv unter Druck. Mehrere Kabinettsmitglieder und Dutzende parlamentarische Regierungsmitarbeiter traten von ihren Ämtern zurück. Zuletzt forderte ihn sogar der erst am Dienstag ins Amt berufene Finanzminister Nadhim Zahawi zum Rücktritt auf.

„Sie müssen das Richtige tun und jetzt gehen", schrieb Finanzminister Zahawi auf Twitter. „Das ist nicht tragbar, und es wird nur noch schlimmer werden, für Sie, für die Konservative Partei und vor allem für das ganze Land." Er habe Johnson am Mittwochabend in seinem Amtssitz gebeten, mit Würde zu gehen. „Es bricht mir das Herz, dass er nicht zugehört hat." Das Land verdiene eine Regierung, die nicht nur stabil, sondern auch integer sei. „Herr Premierminister, in Ihrem Herzen wissen Sie was zu tun ist, gehen Sie jetzt." Von einem eigenen Rücktritt war bei Zahawi nicht die Rede. Er wird wie eine Reihe anderer amtierender und früherer Minister als potenzieller Nachfolger Johnsons gehandelt.