13-Jähriger bei Skiunfall am Hintertuxer Gletscher schwer verletzt

Tux – Am Ende eines Ski-Trainingstages am Hintertuxer Gletscher wurde am Dienstag ein 13-Jähriger aus den USA schwer verletzt. Mit der Gruppe seines Trainingscamps war er bis Mittag beim Skifahren, dann wurde das Training wegen des schlechten Wetters abgebrochen. Auf der Fahrt zu den gefrorenen Wandliften dürfte der Bub falsch abgebogen sein.