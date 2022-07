Canyoningführer stürzte in Haiming fünf Meter in die Tiefe

Haiming – Ein 33-jähriger ausgebildeter Canyoningführer ging am Dienstag gemeinsam mit zwei Kollegen die Schlucht von Nederbach "Alpenrosenklamm" in Ochsengarten/Haiming. Gegen 16 Uhr wollte sich der Österreicher bei einer Abseilstelle mit seiner Selbstsicherung an den Stand einhängen. In dem Moment rutschte er aus und stürzte etwa fünf bis sechs Meter nach unten.