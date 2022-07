Regierungskrise nach Minister-Rücktritten in London

Der britische Premierminister Boris Johnson kämpft nach dem Rücktritt von zwei wichtigen Ministern so stark wie nie zuvor um sein politisches Überleben. Begleitet von scharfer Kritik an dem Regierungschef legten am Dienstag zunächst Gesundheitsminister Sajid Javid und nur Minuten später auch Finanzminister Rishi Sunak ihre Ämter nieder. Beide nahmen dabei vor allem den Führungsstil des 58-Jährigen ins Visier. Damit ist das Land in eine schwere Regierungskrise gestürzt.

In der Nacht trat auch der Generalstaatsanwalt für England und Wales zurück. Der britische Abgeordnete Alex Chalk legte ebenfalls aus Protest gegen die Regierungsführung von Johnson sein Amt nieder. "In einer Zeit, in der unser Land vor großen Herausforderungen steht, in der das Vertrauen in die Regierung selten so wichtig war, ist die Zeit für eine neue Führung leider gekommen", teilte der oberste Rechtsberater der Regierung in seinem Rücktrittsschreiben in der Nacht zum Mittwoch auf Twitter mit. Als Gründe führte er den Partygate-Skandal und den Umgang mit den Anschuldigungen im Zusammenhang mit Vorwürfen des sexuellen Fehlverhaltens gegen ein Mitglied der Regierun an. "Teil der Regierung zu sein bedeutet, die Pflicht zu akzeptieren, für schwierige oder sogar unpopuläre politische Positionen einzutreten, wenn dies dem breiteren nationalen Interesse dient. Aber es kann sich nicht darauf erstrecken, das Unhaltbare zu verteidigen."