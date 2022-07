Situation verschlechtert: Kaum Platz für Kinder in Tiroler Psychiatrie

Depressionen und Angstsymptome beschäftigten immer mehr Kinder, die psychiatrischen Betreuungsangebote sind jedoch zu gering. © iStock

Innsbruck – „Wir produzieren chronisch kranke Erwachsene“, sagt Kathrin Sevecke, Direktorin der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Hall und Innsbruck. Sie warnt vor den Konsequenzen der dramatischen Unterversorgung in Österreich in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und der damit einhergehenden Verschleppung von Krankheitsbildern.

Entgeltliche Einschaltung

Daten aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie Hall in Tirol und Innsbruck zeigen, dass sich die Situation durch die Pandemie noch verschlechtert hat. Die Zahl der Akutaufnahmen im zweiten Pandemiejahr 2021 ist im Vergleich zum Jahr 2019 um rund 40 Prozent angestiegen. Gestörtes Essverhalten (59,5 Prozent), depressive Symptome (55 Prozent) und Angstsymptome (47 Prozent) sind bei Jugendlichen die häufigsten Beschwerden.

„Eine Vollversorgung ist in Österreich nicht möglich“, warnt Sevecke im Zuge einer Pressekonferenz, auf der sie als Präsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie Verbesserungen fordert. „In Tirol gibt es derzeit 37 stationäre Plätze an der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Hall in Tirol“, sagt sie. „Auf der Warteliste stehen aber 90 weitere Patienten“, sagt Sevecke. Auch im tagesklinischen Segment ist das Angebot gering. Sechs Plätze stehen in Hall zur Verfügung, fünf an der Klinik in Innsbruck.

Nicht besser bestellt ist es um den Bereich der niedergelassenen Ärzte. In Innsbruck gibt es derzeit zwei Kassenstellen für diesen Bereich, zudem je eine halbe Kassenstelle in Mieming und im Raum Kufstein. Österreichweit sind es 37,5 Kassenstellen. Laut WHO-Schlüssel wären 112 Stellen notwendig, rechnet Helmut Krönke, Kinder- und Jugendpsychiater aus Wien und Bundesfachgruppenobmann in der Österreichischen Ärztekammer, vor.