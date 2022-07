Fichte stürzte auf 81-Jährigen in Kirchberg: Mann tödlich verletzt

Kirchberg – Ein tragisches Ende nahmen am Dienstag Waldarbeiten in Kirchberg in Tirol: Ein 81-Jähriger wurde beim Baumschneiden tödlich verletzt. Angehörige entdeckten ihn erst Stunden später.

Der Mann war gegen 10 Uhr alleine in einem Waldgebiet in Kirchberg damit beschäftigt, eine 30 Meter hohe Fichte zu fällen. Dazu befestigte er den Baum im unteren Bereich mit einem Stahlseil, das über eine Seilwinde mit seinem Traktor oberhalb des Waldstücks verbunden war. Im Anschluss schnitt er den Baum auf der Talseite zu rund zwei Dritteln des Umfangs mit der Motorsäge an und wollte anschließend in Richtung Traktor gehen.