Rote Zahlen: Telfs deckt Abgang der Volksschauspiele

Telfs – Letztlich war es wohl ein Mix an Faktoren, der 2021 ein Loch von knapp 114.000 Euro ins Budget der Tiroler Volksschauspiele GmbH gerissen hat. In seiner jüngsten Sitzung beschloss der Gemeinderat – nach überraschend harmonischer Debatte – einstimmig, das negative Ergebnis der 100-%-Tochter per Kapitaltransfer als Abgangsdeckung auszugleichen.