Mit zwei Jahren Verspätung: Neubau der Hornbahn beginnt

Damit setzt das Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau zum 10-Jahr-Jubiläum einen Schritt in Richtung Modernität und Komfort. Anstelle des Hornlifts 2000 entsteht eine neue, kuppelbare 6er-Sesselbahn mit Wetterschutzhaube und Sitzheizung, die Skifahrer in 3,45 Minuten auf den höchsten Punkt im Skigebiet bringt. Die Bergstation wird als „Top of Alpbachtal“ einen Aussichtsturm mit neuen Räumlichkeiten sowie einer Aussichtsplattform mit einzigartigem Rundumblick erhalten.