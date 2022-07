45 Millionen Euro ohne klaren Plan: Studie beleuchtet Regierungsinserate

Wien – Es ist die dritte Studie des Medienhauses Wien über Regierungsinserate, die das Medienhaus Wien und dessen Chef Andy Kaltenbrunner gestern vorlegten. Untersucht hat er das Jahr 2021 und das erste Quartal 2022. Das Ergebnis klingt wie 2019 und 2020: „Eine koordinierte Strategie der Inseratenvergabe bzw. generell für bezahlte Information der BürgerInnen in Massenmedien ist 2021 (und im ersten Quartal 2022) ebenso wenig zu erkennen wie in den Vorjahren. Eher verstärkt die Datenanalyse der Inseratenausgaben der Bundesregierung den Eindruck einer Kakophonie der Kommunikation nach jeweils beliebigem, persönlichem und parteipolitischem Befinden.“

In Summe gingen 60 Prozent der Regierungsinserate an die Krone sowie die Gratisblätter heute und Österreich sowie deren Online-Auftritte. Den Rest mussten elf weitere Zeitungen untereinander aufteilen.

Umgelegt auf die Zahl der Leser geht mehr Geld nach Ostösterreich als in den Westen oder in den Süden. Stark ist die Streuung bei den Ausgaben pro Leser. Ein Standard-Leser ist der Regierung 2,20 Euro pro Jahr wert. Bei Österreich sind es 8,30 Euro.

Kaltenbrunner hält dabei schon die Formel an sich für problematisch, weil sie die auch Auflage fördere und damit Gratiszeitungen bevorzuge. Am Markt – also bei der Werbung von Unternehmen – sei es üblich, sich an den Leserzahlen zu orientieren.