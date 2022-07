Übergriffe im Einsatz: Freiwilligen fehlt oft die Wertschätzung

Wien – Österreich sieht sich zu Recht als Land der Freiwilligen und des Ehrenamtes. 500.000 Menschen sind bei Rettung und Feuerwehr tätig. Mehr als die Hälfte von ihnen gibt in einer Umfrage aber an, dass sich die Bedingungen für ihre Tätigkeit in der Corona-Pandemie verschlechtert hätten. Vor allem Mitarbeiter von Rettungsorganisationen klagen über zunehmende Aggressionen ihnen gegenüber. 38 Prozent aller Helferinnen und Helfer dachten darüber nach, ihr Engagement einzustellen. Die Motive sind vielfältig: Sie sehen den Zusammenhalt in der Gesellschaft schwinden oder vermissen die Wertschätzung der Politik. Ein Faktor ist auch die zeitliche Belastung.