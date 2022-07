Auf Tuchfühlung mit den Fresken im Innsbrucker Dom zu St. jakob

Restaurator Siegmund Eller führte zum einzigen komplett erhaltenen Originalfresko von Cosmas Damian Asam, das unter anderem Kirchenpatron Jacobus als "christlichen Feldherrn" auf weißem Schimmel zeigt. © Malyshev/TT

Von Michael Domanig

Innsbruck – „Awesome!“ Zwei amerikanische Touristinnen, die soeben die Gerüstbesteigung im Innsbrucker Dom zu St. Jakob erfolgreich bewältigt haben, sind begeistert: So nahe wie hier komme man an Decken- und Wandfresken sonst nie heran. Und auch ihre Höhenangst habe sie dafür überwunden, sagt eine von ihnen lachend: "I did it!"

Noch bis Mitte Oktober besteht im – für Gottesdienste bis Ende November gesperrten – Dom diese „Jahrhundertchance“ im Rahmen der laufenden, aufwändigen Innensanierung. Möglich ist die Freskenbesichtigung immer werktags von Mo. bis Do. zwischen 11 und 17 Uhr, freitags von 11 bis 19 Uhr (Beitrag zur Domsanierung: 10 Euro, für 8- bis 14-Jährige 5 Euro; Zutritt ab dem 8. Lebensjahr und nur in Begleitung eines Erwachsenen, über das südseitige Dom-Portal).

Hunderte Tonnen an Gerüstmaterial verbaut

Für Pressevertreter gab es gestern Nachmittag, im Vorfeld des Medienempfangs der Diözese, eine (erweiterte) Spezialführung mit Bischof Hermann Glettler, Dompropst Florian Huber und dem Bildhauer und Restaurator Siegmund Eller, der die delikaten Arbeiten leitet. Schon der bloße Anblick der freistehenden Gerüste, die das gesamte Gotteshaus vom Boden bis zur Decke durchziehen, ist überwältigend: Rund 400 bis 500 Tonnen Gerüstmaterial seien hier ingesamt verbaut, schätzt Propst Huber. Allein der Stiegenaufgang, der BesucherInnen auf 18 Meter Höhe bringt, sei etwa zehn Tonnen schwer.

Die Brüder Cosmas Damian Asam (1686-1739) und Egid Quirin Asam (1692-1750) hatten Fresken bzw. Stuckaturen einst gemeinsam als Gesamtkunstwerk geschaffen, nach massiven Bombenschäden im Zweiten Weltkrieg handelt es sich heute allerdings vorwiegend um Teil- oder Komplettrekonstruktionen (durch Künstler wie Wolfram Köberl, Toni Kirchmayr und Hans Andre), nur rund 20 bis 30 Prozent der Fresken sind noch übrig.

Rund 400 bis 500 Tonnen an - freistehenden - Gerüstbauten dürften aktuell im Dom zu St. Jakob aufgestellt sein. © Malyshev/TT

Propst Huber führte beim Lokalaugenschein kurz in das ikonographische Programm, also die Bildsprache der Fresken ein, die von der Grundidee des dreifaltigen Gottes ausgehen: So ist am Fresko über der - momentan "Christo"-artig eingehüllten - Orgel Gottvater abgebildet, ebenso der Kirchenpatron Jakobus, dargestellt als Fürbitter für Kirche und Staat. Ein weiteres Fresko zeigt Jesus als Auferstandenen und Jakob als Fürbitter für den (einzelnen) leidenden Menschen. Direkt über dem Besuchergerüst ist dann der Heilige Geist (als Taube) zu sehen, umgeben von einem himmlischen Konzert - und Jakobus, der hier zur Marienverehrung einlädt. Die Jakobskirche wurde durch das berühmte Gnadenbild Mariahilf von Lucas Cranach d. Ä. (das in Kürze übrigens im Landesmuseum Ferdinandeum zu sehen sein wird) nämlich nach und nach auch zu einem wichtigen Ziel der Marienwallfahrt, die "teilweise das Jacobus-Patronat in den Hintergrund schob", wie Huber meint.

Behutsame Eingriffe an kostbarem Original

Das einzige vollständig erhaltene Asam-Original ist das gewaltige Chorkuppelfresko, das Jakobus als „christlichen Feldherrn“ auf weißem Schimmel im Kampf gegen die spanischen Mauren zeigt. An der Originalsubstanz nehme man nur minimale Eingriffe vor, betont Restaurator Eller: Große Hohlstellen, per Klopfverfahren aufgefunden, werden behutsam mit Injektionsmörtel-Injektionen hinterfüllt, Retuschen erfolgen mittels Aquarellfarben. In diesem Bereich habe man sich bei der Reinigung (die mit speziellen Schwämmen als Schmutzradierer erfolgt) schon von der Kuppel bis zum Boden vorgearbeitet und teils „wirklich immense“ Verschmutzungen angetroffen – durch Kerzen, Weihrauch, den Staubeintrag der Außenbaustelle und die (vor Corona) 800.000 bis 1 Mio. Dombesucher jährlich. Nun gewinnen Fresken und Wandmalereien gut sichtbar wieder an Farbigkeit, Fehlstellen werden ausgebessert, lose Stuckteile gesichert und ergänzt, Vergoldungen erneuert, zugleich Elektroinstallationen und Beleuchtung modernisiert. Alle Beteiligten, vom Bischof bis zum Restaurator, äußerten gestern größten Respekt für die unvorstellbaren Leistungen der damaligen Kirchenmaler, Stuckateure, Bildhauer und Arbeiter.

Als nächstes steht im Dom dann etwa die Sanierung des Steinbodens im vorderen Bereich an. Mit dem Fortschritt der Arbeiten wird übrigens auch die Besucherplattform in der Kirche weiter nach Westen wandern – ein Besuch lohnt sich theoretisch also auch mehrfach.

Zu den Restaurierungsarbeiten am Dom - die seit 2016 laufende Außensanierung ist großteils schon abgeschlossen - gehört jedoch ebenso die Sanierung und Neugestaltung des Eingangsbereichs. Hier soll bei der barocken Stufenanlage eine Rückkehr zur einstigen Ausführung mit konvex ausgeformten, also nach außen gewölbten, Stufen erfolgen. Derzeit sind hier aber noch die Archäologen am Werk. Propst Huber ist gespannt auf die Ergebnisse - und hofft, "dass nicht zu viele Skelette das Tageslicht erblicken". Auszuschließen ist das keineswegs, schließlich war dieser Bereich um die Kirche einst ein Friedhof ...