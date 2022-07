Tiroler Rohre fixiert in Bayern Firmen-Übernahme

Jetzt wurde in Bayern ein Übernahme-Deal fixiert, betonen Kloger und Gaugg. Mit dem Kauf des Formstücke-Produzenten Frischhut habe man auch die Weichen hin zu einem europäischen Gesamtanbieter gestellt. Frischhut (der am Markt gut eingeführte Name bleibe bestehen) produziert an seinen beiden Standorten in Neumarkt-St. Veit sowie Pfarrkirchen Formteile sowie Spezial-Gussteile für den Maschinen- und Anlagenbau. Das 1945 gegründete Unternehmen hat 150 Mitarbeiter, in Summe hat die TRM nun 380 Beschäftigte und setzt 130 Mio. Euro um. Laut Kloger könne man nun neben Rohren und Pfählen das gesamte Sortiment anbieten und Versorgungssicherheit in einem kritischen Segment gewährleisten.