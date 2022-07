Tiroler Endspiele und Turnier-Tour

Innsbruck – Tirols Tennis-Mannschaftsmeister werden früher ermittelt als zunächst geplant – nicht am Sonntag, sondern bereits am Samstag (10 Uhr) steigt das Tiroler-Liga-Finale zwischen dem TC Telfs 2 und dem SV Silz am Birkenberg. Ab 13 Uhr kommt es in Kitzbühel zum Damen-Endspiel zwischen dem TC Kitzbühel und dem TK IEV MED-EL 2. Die Bronzemedaillengewinner stehen indes bereits fest: TC Natters (Damen) und TC Sparkasse Fügen (Herren).

Für die meisten Jüngeren der Tiroler Mannschaftsmeisterschaft geht es dieser Tage mit dem European Junior Open in Bludenz international weiter – nahezu volley nach den Staatsmeisterschaften am Wochenende in Oberpullendorf. Dort hatten einige Ausrufezeichen setzen können: etwa Anna-Lena Ebster, die erst im Viertelfinale von Finalistin Melanie Klaffner gestoppt hatte werden können (und nicht wie irrtümlich berichtet von V. Bokor). Im Doppel unterlag sie mit Ristic (W) im Halbfinale den späteren Meisterinnen Pichler/Dshandshgava (beide NÖ) 4:6, 2:6. Auch Eva-Maria Riml stieß ins Doppel-Halbfinale vor (mit Zlatanovic/OÖ) und scheiterte dort knapp im Match-Tie-Break. Im Einzel schafften es Anna Pircher und Maren Benko sowie auch Niklas Waldner und Yannick Penkner (Lucky Loser) durch die heuer harte Quali – so standen mit Sara und Lea Erenda neun Tiroler in den zwei Hauptbewerben.