Pkw fuhr in Telfs rückwärts in Parkplatz: 82-Jährige erfasst und schwer verletzt

Telfs – Am Donnerstagnachmittag ist in Telfs eine Pensionistin bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Ein 44-Jähriger lenkte seinen Pkw von einer Gemeindestraße in eine Hauseinfahrt. Dort wollte der Italiener rückwärts in einen Besucherparkplatz einparken. Gleichzeitig ging eine Österreicherin in Richtung des Parkplatzes. Der 44-Jährige stieß mit dem Auto zurück und erfasste die Frau. Die 82-Jährige wurde von Ersthelfern versorgt und schwer verletzt in die Klinik Innsbruck gebracht. (TT.com)