Westbahn will bis Innsbruck fahren: Schienen-Control prüft

In der Anmeldung des neuen Schienenpersonenverkehrsdienstes hat die Westbahn angegeben, fünfmal täglich zwischen Wien und Innsbruck zu fahren, mit je 506 Sitzplätzen. Abfahrtszeiten am Wiener Westbahnhof sind jeweils um 6.12, 8.12, 10.12, 12.12 und 17.12 Uhr, Fahrzeit jeweils vier Stunden 17 Minuten. Abfahrtszeiten in Innsbruck sind mit 6.31, 11.31, 13.31, 15.31 und 17.31 Uhr angegeben, die Fahrzeit soll ebenso vier Stunden 17 Minuten betragen. Die Züge sollen in Wien Hütteldorf, St. Pölten, Amstetten, Linz, Wels, Attnang-Puchheim, Vöcklabruck, Salzburg, Kufstein, Wörgl und Innsbruck halten, steht in der Anmeldung. (APA)