Rekord bei EuroMillionen: 230 Millionen Euro im Topf

Wien – Bei EuroMillionen geht es am Freitagabend um 230 Millionen Euro und damit um die bisher höchste Glücksspiel-Gewinnsumme Europas. Das teilten die Österreichischen Lotterien am Mittwoch in einer Aussendung mit. Österreich ist eines von neun europäischen Ländern, in denen Tipps abgegeben werden können. Am Dienstagabend waren auf keinem Schein die "5 plus 2 Richtigen" zu finden, mehr als 215 Millionen Euro bleiben im Topf und werden um 15 Millionen auf die Rekordsumme erhöht.