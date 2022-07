Auch Söder will Abfahrverbote von der Autobahn, Platter reagiert prompt

Im Transit-Streit mit Österreich plant Bayern nun selbst tageweise die Sperrung von Straßen für Lastwagen. © Angelika Warmuth

München, Innsbruck – Im Dauerstreit um den Brenner-Lkw-Transitverkehr und Blockabfertigungen an der bayerisch-Tiroler Grenze hat der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) jetzt Maßnahmen gefordert. Diese dürften allerdings den Lkw-Stau auf bayerischer Seite eher noch verlängern. "Wir fordern vom Bund Abfahrverbote für den überregionalen Verkehr an der A8 und A93", schrieb Söder am Mittwoch auf Twitter: "Bayerns Geduld geht zu Ende."

Die Abfahrverbote fordert Söder für Lkw, die den an bestimmten Tagen wegen der Tiroler Blockabfertigungen entstehenden Mega-Stau auf der A 93 und teilweise gar der A 8 umgehen und auf dem niederrangigeren Straßennetz auch durch Ortschaften fahren. Beifall erhielt Söder dafür von einer Seite, die ihm nicht so recht sein kann, nämlich von Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP): Für Tirol sei Söders Vorstoß eine "Bestätigung der Anti-Transit-Politik", reagierte Platter prompt auf die News aus dem Nachbarland.

Platter: Tirol und Bayern "Opfer verfehlter Verkehrspolitik"

Tirol und Bayern seien "Opfer einer verfehlten europäischen Verkehrspolitik, die den Transport auf der Straße stark begünstigt und in den vergangenen Jahren eine Transitlawine ausgelöst hat", so der Tiroler Landeshauptmann in einer Aussendung. Tirol wehre sich mit "Notmaßnahmen, wie der Blockabfertigung, um eine Überlastung auf der Straßeninfrastruktur zu vermeiden, Natur und Mensch zu schützen, aber auch die Verkehrssicherheit aufrecht zu erhalten." "Von der enormen Transitbelastung ist aber nicht nur die Bevölkerung in Tirol, sondern auch jene entlang der bayrischen Autobahnabschnitte betroffen", betonte Platter.

Der Aufruf Söders, den Lkw-Transitverkehr zu sperren, um Ortsdurchfahrten zu verhindern, erinnere ihn, Platter, an den Tiroler Kampf gegen die Verkehrsbelastung: "Tirol unterbindet bereits - mit Ausnahme von Ziel- und Quellverkehr - die Durchfahrt durch besonders belastete Ortschaften und Gemeinden. Im Kampf gegen den überbordenden Güterverkehr auf der Straße hat Tirol also Erfahrung". Während Söder aber offensichtlich darauf abzielt, lediglich den Lkw-Ausweichverkehr zu verhindern, setze Tirol für besonders verkehrsreiche Tage auch in diesem Jahr wieder Autobahn-Abfahrverbote für Pkw-Transit-Reisende um.

