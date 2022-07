Großeinsatz in Zell am Ziller: Bauernhof stand in Vollbrand

Zell am Ziller — Am Mittwochabend gegen 17.15 Uhr bemerkte ein 67-Jähriger beim Rundgang seines Bauernhofes Feuer im Bereich des Wirtschaftsgebäudes. Innerhalb kurzer Zeit standen der Heustadl und das Wirtschaftsgebäude in Vollbrand. Durch den raschen Löschangriff der alarmierten Feuerwehren konnte ein Übergreifen des Brandes auf Nachbarhäuser verhindert werden. Ein Übergreifen des Feuers auf das an das Wirtschaftsgebäude angeschlossene Wohnhaus konnte nicht verhindert werden.