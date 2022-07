Versicherung zahlte nach Unfall nicht: Profildauercheck nicht notwendig

In erster Instanz wies die zuständige Richterin das Klagebegehren mit der Begründung ab, dass tatsächlich an den rechten Rädern des Fahrzeuges die Mindestprofiltiefe für Winterreifen von 4 mm an einigen Stellen unterschritten worden sei, teilweise habe das Profil an den rechten Rädern nur 3,5 mm betragen. Das Gericht meinte weiters, dass die Unterschreitung der Mindestprofiltiefe den Unfall zwar nicht ausgelöst habe, aber jedenfalls eine „unterstützende Wirkung“ für diesen besessen habe.