70-km/h-Beschränkung auf der Gerloser Alpenstraße kommt

„Damit wird aber auch dem Umfeld des Nationalpark Hohe Tauern und dem Natur- und Europaschutzgebiet Sieben Möser-Gerlosplatte Rechnung getragen. Der 100er war einfach zu viel, der 70er an der Gerlos Alpenstraße gilt ab Aufstellung entsprechender Verkehrstafeln, das werden wir noch diesen Juli erledigen“, sagt GROHAG-Vorstand Johannes Hörl. Ein ähnliches Ansuchen um eine 70er-Beschränkung ist auch für die Großglockner Hochalpenstraße an die zuständigen Behörden in Salzburg und Kärnten ergangen. In Kürze wird mit einer Entscheidung gerechnet. (TT)