Für Radfahrer schließt sich in Innsbruck eine Lücke

Innsbruck – Im heurigen Sommer soll ein Kraftakt am Innsbrucker Südring einen wichtigen Abschnitt des Radweges realisieren. Im Bereich zwischen Tschamlerstraße und Olympiabrücke entsteht eine Verbindung. Damit nimmt eines der dringendsten Anliegen der Innsbrucker Radfahrer und eines der zentralen Projekte des „Masterplan Radverkehr“ Fahrt auf.

Um eine sichere Radverbindung herzustellen, wird ab 11. Juli der Abschnitt von der Olympiabrücke (mit bestehendem Rad- und Gehweg) über die Graßmayr-Kreuzung bis zur Tschamlerstraße gebaut. „Ebenfalls im Juli liegt dem Stadtsenat mit dem wichtigen Übergang bei der Markthalle vom Innradweg kommend über den Innrain in Richtung Innenstadt ein weiterer wichtiger, im Radmasterplan vorgesehener Lückenschluss vor“, berichtet die zuständige Mobilitätsstadträtin Uschi Schwarzl.

Für den Südring bedeutet dies, dass in der Graßmayrstraße bis zur Graßmayr-Kreuzung zukünftig eine Radfahranlage parallel zum Gehsteig geführt wird. In weiterer Folge wird zuerst die Leopoldstraße und dann die Anton-Melzer-Straße gequert. Der bestehende Gehsteig in der Anton-Melzer-Straße zwischen der Leopold- und der Tschamlerstraße wird als gemischter Geh- und Radweg ausgebaut. Der Kostenpunkt liegt bei knapp 500.000 Euro. Fördermittel ersetzten etwa die Hälfte der Kosten.