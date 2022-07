Uni der Zukunft wird in St. Jakob in Defereggen erdacht

St. Jakob i. D. – Wer Büroatmosphäre erwartet hat, wird überrascht: Beim so genannten Bootcamp im Hotel, Forschungs- und Kommunikationszentrum „Fokus“ in St. Jakob geht es konzentriert, aber locker zu. 24 Studentinnen und Studenten von Unis in Belgien, Deutschland, Lettland, Österreich, Portugal, Rumänien und Ungarn sitzen gruppenweise im Seminarsaal des Hotels und suchen gemeinsam die beste Möglichkeit für den Uni-Campus der Zukunft. Die Arbeitssprache ist Englisch.

Dabei hätten gerne mehr junge Leute mitgemacht. „Es gab 150 Bewerbungen für unser Bootcamp in Osttirol. In dieser Region sein zu können, ist ein Gewinn“, so Auffret. Denn das Thema soll nicht nur rein vom Kopf angegangen werden. Um alle Sinne zu aktivieren, geht es auch hinaus in die Natur. Jeden Tag um sieben Uhr Früh sind die jungen Leute zu einem Morgenlauf entlang der Schwarzach oder zu einer Stunde Morgen-Yoga eingeladen. Auf dem Plan steht einmal eine Wanderung zum Oberweissen Hittl, ein anderes Mal wandern die Studierenden in aller Frühe zur Trojer Alm, um dort zu frühstücken. Die Natur zu respektieren, ist ein dezidierter Programmpunkt auf der Agenda.