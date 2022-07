Facetten vom Stadtalltag: Mural in der Campagne Reichenau

Innsbruck – 69 Projekte wurden bei der ersten Design Competition zum Thema „Teil der Stadt/Part of the City“, ausgeschrieben von der Innsbrucker Immobiliengesellschaft (IIG), bis April eingereicht. Die Jury überzeugt hat ein Motiv des Wiener Street-Art-Künstlers Ruin, das inzwischen als Mural in der Campagne Reichenau angebracht wurde. Zu füllen galt es insgesamt 130 Quadratmeter Außenfassade.

Das Mural zeigt eine abstrahierte Figur, die laut Ruin mehrere Identitäten in sich vereinigen soll. Sie hält außerdem ein Häuschen in der Hand und trägt eine Einkaufstasche über der Schulter. Einfangen wollte der Wiener damit unterschiedliche Facetten des Alltags in der Stadt, die von Menschen, aber auch von Pflanzen und Tieren geprägt wird. In seinem Statement weist Ruin zudem auf die Wichtigkeit von leistbarem und nachhaltigem Wohnen in der Gegenwart hin.