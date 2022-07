Baufortschritt in Pradl: Eichhof ragt hoch auf

Innsbruck – Wenn Rohbau und Dachstuhl fertig sind, wird traditionell die Dachgleiche gefeiert – so auch bei der zweiten von insgesamt sechs Baustufen am Eichhof in Pradl. 5,4 Millionen Euro hat die Innsbrucker Immobiliengesellschaft in diese Bauetappe investiert: Auf sieben Stockwerken entstehen 32 leistbare Mietwohnungen. Zudem finden ein Geschäftslokal und 22 Tiefgaragenplätze Platz. Die Fertigstellung des Gebäudes ist für den Sommer 2023 vorgesehen.