Neue Impulse für die Lehre in Tirol gefordert

In den letzten Jahren hat sich die Situation am Lehrstellenmarkt deutlich zugespitzt. So sei es derzeit in allen Branchen schwierig, neue Auszubildende zu bekommen, heißt es von der Wirtschaftskammer. Mit neuen Ausbildungsplänen will die Wirtschaftskammer Tirol (WK) die Lehre weiter verbessern, sagt Fachkräftekoordinator David Narr. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen müssten sinnvoll überarbeitet werden. So sollte vor allem Raum für innovative Arbeitszeitmodelle geschaffen werden. Leichten Zuwachs gibt es bei den MetzgerInnen. Sie freuen sich über vier Prozent mehr Lehrlinge im Vergleich zum Vorjahr. So haben am 31. Mai 2022 49 Personen den MetzgerInnenberuf erlernt.