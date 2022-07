Für die Tiroler Nachwuchshoffnungen war die U18-EM in Jerusalem „irres Erlebnis“

Jerusalem, Innsbruck – Die U 18-Europameisterschaft in Jerusalem ist für die Tiroler Leichtathleten ohne Finalteilnahme und damit um einen Tag früher zu Ende gegangen als erhofft. Dennoch nehmen die Nachwuchshoffnungen, die von Trainerin Olivia Raffelsberger sowie Thomas Neuhauser und Johannes Achleitner gecoacht wurden, viel für ihre weitere Karriere mit: „Es war der erste internationale Vergleich und noch dazu auf einer großen Bühne. Das ist neben dem Kräftemessen mit Sportlern aus 47 Nationen auch ein irres Erlebnis, das für weitere Ziele in den kommenden Jahren motiviert“, betonte Raffelsberger. Dass sich fünf Tiroler für die EM qualifizieren konnten, sei eine Bestätigung für die gute Nachwuchsarbeit. Insgesamt entsandte Österreich ein 13-köpfiges Team.

Magdalena Rauter (l.) war in der Medley-Staffel gefordert.

Für den Schlusspunkt bei den Titelkämpfen im Givat-Ram-Stadion sorgte gestern Magdalena Rauter (ATSV Innsbruck), die in der Medley-Staffel über die 100-Meter-Distanz im Einsatz war und mit Österreich Rang 15 belegte. Sie sorgte im Stabhochsprung mit Saisonbestleistung und Rang 14 (3,70 m) für den Tiroler Höhepunkt.

Am Dienstag kratzte 110-m-Hürden-Sprinter David Smith (TS Innsbruck) mit 14,65 Sekunden knapp an seiner persönlichen Bestmarke. „Es war relativ schwer, in den Lauf reinzukommen“, notierte er. Teamkollege Barnaby Sellers lief über 2000 m Hindernis als 27. im Rahmen seiner Möglichkeiten. „Ich konnte mit den Führenden bis zu 1500 m mithalten.“