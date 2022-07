Transfermarkt kommt nicht in Schwung: Die WSG spielt weiter auf Zeit

Wattens – „Es ist aktuell nicht leicht. Jeder spielt auf Zeit, vor allem im Ausland“, merkt Thomas Silberberger, Cheftrainer bei Bundesligist WSG Tirol, zum schweren Transfergeschäft an. Heute (16 Uhr) steigt in Schwaz ein Kurz-Test (für 2 x 30 Minuten) gegen den rumänischen Erstligisten Craiova: „Wir sind quasi eingesprungen und sehen das als gute Trainingseinheit“, notiert Silberberger.

Für Testspieler Dogan Berkay (20) endete das Vorspielen bei der WSG gegen Nürnberg leider mit einem Bänderriss im Knöchel und einer sechswöchigen Zwangspause: „Das ist bitter für ihn, aber wir können nicht so lange warten“, muss sich die WSG laut Silberberger im dünnen Abwehrverbund jetzt anderweitig orientieren. Zumal bereits in acht Tagen der Pflichtspiel-Auftakt mit dem ÖFB-Cup-Match bei Regionalligist Neusiedl am See steigt.