Plansee mit Umsatzrekord 2021/22, Plus von 56 Prozent

Reutte – Der weltweit tätige Hochleistungswerkstoffhersteller Plansee mit Sitz in Breitenwang hat im vergangenen Geschäftsjahr 2021/22 einen Umsatzrekord verzeichnet. Die Plansee Group erzielte einen Umsatz von 2,02 Mrd. Euro und damit um 56 Prozent mehr als im vergangenen Geschäftsjahr (1,29 Mrd.). Zurückzuführen ist das Plus laut Vorstandssprecher auf eine starke Konjunktur, interne Verbesserungsmaßnahmen und die Vollkonsolidierung der Hartmetalltochter Ceratizit.

Würde man den Effekt herausrechnen, der sich durch die erstmalige Vollkonsolidierung des Tochterunternehmens ergeben hat, hätte das Umsatzplus immer noch 15 Prozent betragen, führte der Sprecher des Vorstands, Karlheinz Wex, im Rahmen einer Pressekonferenz am Donnerstag in Breitenwang aus. Die Plansee Group war in der Vergangenheit mit 50 Prozent an Ceratizit beteiligt und hatte zum 1. März 2021 die Mehrheit an dem Luxemburger Unternehmen übernommen. Damit sei die Wolframpulverfertigung neu geordnet und wettbewerbsfähiger aufgestellt worden, hieß es.

Das organische Wachstum basiere auf der raschen Erholung vieler Branchen nach der Pandemie und der starken Nachfrage vor allem im Maschinenbau, der Halbleiterindustrie und der Medizintechnik. 45 Prozent des Gesamtumsatzes werde in den Bereichen Automobil und Maschinenbau erzielt. Herausforderungen aufgrund gestörter Lieferketten, deutlich gestiegener Rohstoffkosten und langer Lieferzeiten habe man erfolgreich gemeistert, so Wex.

Auftragbücher gut gefüllt

Trotz Krise wurde im vergangenen Jahr kräftig investiert – allein in den Standort in Breitenwang waren es im vergangenen Geschäftsjahr 62 Mio. Euro in Sachanlagen, in der gesamten Gruppe waren es 154 Mio. Euro und damit in etwa so viel wie im Vorjahr (153 Mio.). 86 Mio. Euro flossen in Forschung und Entwicklung. Der Neuproduktanteil – also der Anteil der Produkte, die jünger sind als fünf Jahre – lag bei 33 Prozent (2020/21: 36 Prozent), die Eigenkapitalquote belief sich auf 51 Prozent (2020/21: 63 Prozent).

Die Plansee Group stehe auf soliden wirtschaftlichen Beinen und die Auftragsbücher seien gut gefüllt, kommentierte Wex das laufende Geschäftsjahr. Gleichzeitig räumte der Vorstandssprecher ein, dass die unabschätzbaren Folgen des Ukraine-Kriegs, die unsichere Gasversorgung, steigende Inflation, zunehmende Handelsbarrieren zwischen Ländern und Regionen und "Hamsterkäufe" in den Lieferketten dem Unternehmen durchaus "zu schaffen" machten. Für die kommenden zwei Jahre kündigte er eine Fortführung des internen Optimierungsprojekts, gezielte Unternehmensübernahmen und weitere Prozessverbesserungen an.

11.174 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit

Zudem habe die Plansee Group mit der Verabschiedung einer Nachhaltigkeitsstrategie einen Technologiewechsel eingeläutet, war es Wolfgang Köck, Mitglied des Vorstands, wichtig zu betonen. Wasserstoff solle künftig vorwiegend über Elektrolyse mithilfe von grünem Strom gewonnen werden. Der CO2-Fußabdruck der Gruppe könne somit "in den kommenden drei bis fünf Jahren um bis zu 60 Prozent" sinken, nannte Köck konkrete Zahlen. Zu diesem Ziel sollen zudem die Steigerung des Recyclinganteils bei Wolframprodukten sowie die Erhöhung der Material- und Energieeffizienz beitragen. Vorstandssprecher Wex nahm indes für eine erfolgreiche Energiewende auch die Politik in die Pflicht. Er forderte die Schaffung "notwendiger Rahmenbedingungen für eine sichere, wettbewerbsfähige und nachhaltige Energieversorgung".